تحقيقات النيابة تكشف: كيف خطط المتهمون للهرب من "ترحيلات المعادي".. عقوبة "الإعدام" السبب

كتب - محمود السعيد:

استمعت نيابة جنوب القاهرة الكلية، إلى عدد من المحبوسين وأفراد الشرطة في واقعة هروب مسجونين من سيارة الترحيلات على طريق أوتوستراد المعادي.

وجاء في أقوال مسئولي التأمين من الشرطة أن مأمورية خرجت من سجن طرة لعرض عدد من المتهمين داخل أكاديمية الشرطة؛ لنظر محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "كتائب حلوان"، وكانت إحدى السيارات تقل 9 متهمين.

وأضافوا أن 7 مسجونين حاولوا الهرب وحدثت مشادات واعتداءات مع القوات الأمنية التي كانت بالسيارة حيث كان حرس السيارة يتكون من ضابط وأميني شرطة، ما أسفر عن إصابة أحد الهاربين بطلق ناري في القدم.

وكشفت معاينة النيابة عن وجود كسر في سيارة الترحيلات، كما تبين تهشم قفل السيارة.

وقال 4 متهمين كانوا في سيارة الترحيلات وقت الهروب، إنهم عقب فترة من سجنهم على ذمة قضية كتائب حلوان، تيقنوا أن عقوبة "الإعدام" تنتظرهم، فتناقشوا حول كيفية الهروب من سيارة الترحيلات.

وأضاف المتهمون أنهم اكتشفوا ثغرة بالسيارة وأنها مكونة من "صاج خفيف" واكتملت الخطة بحصول أحدهم على قطعة حديد لتحطيم القفل.

أجرى التحقيقات التي استغرقت 11 ساعة، فريق من نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول، ويضم المستشار أحمد شادوفة، مدير النيابة، والمستشارين أحمد هاني، وسعد الدين أبو العز، وكلاء النيابة.