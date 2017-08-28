تحرير ٩ محاضر تموينية لمحلات جزارة بديرمواس بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

حررت مديرية التموين بالمنيا، 9 محاضر تموينية خلال إحدى الحملات التفتيشية، بالتعاون مع الطب البيطري على محال بيع اللحوم والجزارة بقرى نزلة البدرمان ودلجا بمركز ديرمواس، حرصًا على ضبط الأسواق وفرض رقابة مشددة، وذلك في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك.

أسفرت الحملة عن ضبط 9 حالات لحوم مجهولة مذبوحة خارج المجزر، وجرى التحفظ على كافة المضبوطات وتحرير محاضر جنح للمخالفين، وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت مديرية الطب البيطري بالمنيا، أعدت خطة عمل لفتح المجازر قبل العيد بأسبوع بالمجان للأهالي والمستفيدين، مع التفتيش على اللحوم ومراقبة الأسواق، ومنع ذبح الأضاحي خارج المجازر وذلك بالتنسيق مع الصحة والتموين، والتأكيد على النظافة المستمرة داخل وخارج المجازر والمرور على الثلاجات ومحلات الجزارة لمتابعة المخزون والمعروض من اللحوم ومنتجاتها.