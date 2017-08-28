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تقرير: الولايات المتحدة وإسرائيل استأنفتا المحادثات بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

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مصراوي Masrawy

تقرير: الولايات المتحدة وإسرائيل استأنفتا المحادثات بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

12:06 م الإثنين 28 أغسطس 2017

تقرير: الولايات المتحدة وإسرائيل استأنفتا المحادثات بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

تل أبيب- (د ب أ):
كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم، الاثنين، أن أعضاء بارزين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ومسؤولين إسرائيليين استأنفوا المحادثات بشأن إمكانية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وهو وعد سبق أن قطعه ترامب مرارا على نفسه خلال الحملة الانتخابية العام الماضي.

وكان جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض وجيسون جرينبلات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ودينا باول نائب مستشار الأمن القومي للشؤون الاستراتيجية التقوا الخميس الماضي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطار جولة بالمنطقة لإحياء جهود السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمريكي مطّلع على المشاورات أن موضوع نقل السفارة "أُثير من قِبل الجانبين في إطار حوار مثمر وموسع حول عدد من القضايا"، ورفض المصدر الكشف عن أية تفاصيل.

وتراجع ترامب عن وعده في يونيو الماضي، ووقع وثيقة ترجئ نقل السفارة لمدة ستة أشهر أخرى على الأقل.
وكانت تسيبي هوتوفيلي نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي قالت للصحيفة أمس إنه لم يتم إثارة الأمر خلال لقاءات الأسبوع الماضي، ما أصابها بخيبة أمل. وقالت :"تم إبلاغنا أن نقلها (أي السفارة) سيمضي قدما ولكن هذا لم يكن مطروحا على الطاولة ولم يتم تحقيق أي تقدم بشأنه. أتطلع إلى أن يكون هذا قريبا".

ونفى مصدر من مكتب رئيس الوزراء تصريحات هوتوفيلي، وقال إنها لم تكن على علم بمضمون المشاورات ولم تشارك في أي من اللقاءات.

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مصراوي Masrawy

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