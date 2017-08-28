مد أجل الحكم في دعوى بطلان انتخابات نادي القضاة لـ 27 سبتمبر

كتب- طارق سمير:

قررت دائرة طلبات رجال القضاء، اليوم الإثنين، مد أجل النطق بالحكم في الدعوي المطالبة ببطلان انتخابات نادي القضاة، لجلسة 27 سبتمبر المقبل.

كانت المحكمة رفضت طلب نادي القضاة بتشكيل لجنة للاطلاع على أوراق العملية الانتخابية، وفرز الأصوات داخل النادي، وأصرت المحكمة على أن تكون عملية إعادة الفرز والاطلاع على أوراق الانتخابات، داخل الجلسة وطالبت النادي بتسليم أوراق العملية الانتخابية بالكامل، وكشوف الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، لإعادة فرز أوراق العملية الانتخابية والتأكد من صحة الأرقام المعلنة من عدمها.

وطلبت دائرة رجال القضاء خلال الجلسات السابقة، ضم صناديق الانتخاب والتحفظ على أوراق العملية الانتخابية لإعادة فرزها من جديد، إلا أن نادي القضاة متمثلا في المستشار جمعة نجدي عضو مجلس إدارة النادي عن المتقاعدين، والحاضر ممثلا عن نادي القضاة، طلب تشكيل لجنة من هيئة المحكمة للتوجه إلى نادي القضاة وإعادة الفرز داخل النادي، وبناءً عليه قررت المحكمة تأجيل الدعاوى إلى جلسة 27 من الشهر الجاري؛ لبحث الطلب، إلا أنها رفضت الطلب وجددت قرارها السابق بضم صناديق الانتخاب وأوراق العملية الانتخابية لإعادة الفرز.