سعر الذهب اليوم الأثنين 28 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر

شيماء مصطفى

سعر الذهب اليوم، نقدم لحضرتكم “سعر الذهب اليوم”، وهذا من خلال علاقة سعر الذهب فى السوق الداخلي المصري وأيضا من خلال بورصات المعادن العالمية، وسوف نتابع كافة التغييرات التي سوف يتعرض لها المعدن الأصفر، حيث يواجه سعر الذهب ارتفاعات طفيف فى الآونة الأخيرة وذلك بسبب الارتفاع الذي يتعرض له سعر الأوقية بالسوق العالمي والانخفاض الذي تتعرض له العملة الأمريكية، ويرتبط بصورة أو بأخرى بسعر الذهب في الآونة الأخيرة بالسعر العالمي صعودا وهبوطا.

يتعرض المعدن الأصفر إلى حالة من الركود خلال التداولات بالسوق المصري وهذا على المستوى العام، كما يتعين وقت التداول الأعلى فيه إلى أوقات مناسبات الزواج، والإجازات، إلا أنه على بصفة عامة يشهد فترة من الركود الشديد وهذا نتيجة ارتفاع أسعاره التي أصبحت أعلى بكثير من إمكانيات المواطن البسيط الذي بطبيعة الحال يتجه أكثر عملية البيع.

هذا وقد شهد سعر الذهب في الفترة القليلة الماضية حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، سعر جرام الذهب عيار 21 و 24 بدون مصنعية لجميع العيارات سواء عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 الاكثر تداولا في السوق المصري، أو العيارات الأقل تداولا في جمهورية مصر العربية مثل: جرام الذهب عيار 14، عيار 12 وأخيرا جرام الذهب عيار 9، كما نقدم لكم في هذا التقرير ، سعر الجنيه الذهب ، والسعر الذي سجلته أوقية الذهب سواء في البورصات العالمية أو في البورصة المصرية وفي محلات الصاغة ، خلال تعاملات اليوم، بيان بأسعار الذهب في الفترة الماضية، “سعر الذهب” اليوم بالدولار ، اسعار جرام الذهب عيار 21، سعر الذهب اليوم عالمياً ومحلياً.

سعر الذهب اليوم الاثنين 28-8-2017

السعر العالمي : 1,291.20 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 720 إلى 722 عيار 22 660 إلى 662 عيار 21 630 إلى 632 عيار 18 540 إلى 542 عيار 14 420 إلى 421 عيار 12 360 إلى 361 الاونصة 22,392 إلى 22,463 الجنيه الذهب 5,040 إلى 5,056 الكيلو 720,000 إلى 722,286

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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