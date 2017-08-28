أخبار عاجلة

صباح العالم - الرياضة وعلاقاتها بعلم النفس الرياضة .. د. وائل الرفاعي -
صباح العالم - ملعب مانديلا .. اسم جنوب إفريقي وتمويل صيني -
نجيب «الرئيس المنسي».. «ناصر» حدد إقامته و«السادات» حرره و«مبارك» شرد أسرته -
اكتشف أشرف عبد الباقي وأخرج «شاهد ماشافش حاجة».. ما لا تعرفه عن هاني مطاوع -
الدولار ينخفض فى «المركزى».. وبنك «بيريوس» يسجل أقل سعر -
«ماركا» ترصد 5 ملامح من أزمة الاتحاد الإسباني لكرة القدم -
ليستر يزاحم مانشستر سيتي لضم زميل حجازي -
أب يغتصب ابنتيه إحداهما حملت سفاحًا في البحيرة -
صباح العالم - الأزمات النفسية كوابيس تهدد حلم المونديال -
استيراد 457 رأس ماشية لذبحها قبل عيد الأضحى في بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. أسعار

سعر الدولار اليوم الأثنين 28 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء

Google+ Print
سعر الدولار اليوم الأثنين 28 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الدولار اليوم الأثنين 28 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء

اليوم الاثنين 28-8-2017، يمر سعر الدولار خلال الفترة الحالية بحالة من الاستقرار النسبي، وكان هذا منذ تعاملات منتصف أبريل الماضي وحتى تعاملات اليوم مع وجود ارتفاعات طفيفة تطرأ على الدولار خلال التعاملات ما بين الحين والآخر، وقد جاء هذا الاستقرار بعد ما مر به الدولار من انخفاض خلال تعاملات شهر فبراير والتي تراجع خلاله إلى حاجز الـ 16 جنيه، الجدير بالذكر أن تلك الانخفاضات قد جاءت بسبب الركود الذي طرأ وقتها على عملية الاستيراد، وقد تزامن هذا مع العطلة السنوية للمصانع في الصين.

و قد تمكن البنك المركزي خلال الفترة الماضية والتي تلت قرار تعويم الجنيه المصري وتحرير سعر الصرف للدولار خلال التعاملات أمام الجنيه من القضاء على السوق الموازية أو القضاء على الجزء الأكبر منها، هذا من خلال تسجيل فارق بين سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء بما لا يتجاوز ال10 قروش، و يأتي الانخفاض الذي تشهده أسعار الدولار في السوق السوداء نتيجة الانخفاضات التي تقرها البنوك خلال الفترة الحالية، إلا أن الكثير من الخبراء الاقتصاديين قد توقعوا أن تشهد أسعار الدولار المزيد من الارتفاعات الطفيفة خلال التعاملات في السوق السوداء خلال الفترة القادمة.

 سعر الدولار اليوم الاثنين 28-8-2017 بالبنوك والسوق السوداء

17.72
أفضل بنك تشتري منه الآن:

البنك المصري الخليجي

17.68
أفضل بنك تبيع له الآن:

بنك سايب

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.66 جنيه للشراء مقابل 17.73 جنيه للبيع.

البنك سعر الشراء سعر البيع
إيران للتنمية 17.6700 17.7700
مصرف ابو ظبي 17.6700 17.7700
البنك المصري الخليجي 17.6500 17.7500
البنك الأهلي 17.6700 17.7700
بنك القاهرة 17.6500 17.7500
بنك الاسكندرية 17.6600 17.7600
البنك العربي الافريقي 17.6500 17.7500
البنك المركزي 17.6653 17.7615
بنك مصر 17.6600 17.7600
بنك بلوم مصر 17.6500 17.7500
كريدي أجريكول 17.6600 17.7600
بنك التعمير والإسكان 17.6600 17.7600
بنك بيريوس 17.6200 17.7200
المصرف المتحد 17.6500 17.7500
البنك التجاري الدولي 17.6600 17.7600
المصري لتنمية الورادات 17.6600 17.7600
البنك الأهلي المتحد 17.6800 17.7800
بنك المشرق 17.6500 17.7500
بنك الاستثمار العربي 17.6600 17.7600
بنك HSBC 17.6600 17.7600
بنك سايب 17.6800 17.7800

المصدر : مصر 365

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر

محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر

صباح العالم - مباراة مصر وأوغندا بعيون الصحافة المصرية .. أ. عبدالمنعم فهمي

صباح العالم - مباراة مصر وأوغندا بعيون الصحافة المصرية .. أ. عبدالمنعم فهمي

مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالبدرشين

مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالبدرشين

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم