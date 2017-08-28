سعر الدولار اليوم الأثنين 28 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الاثنين 28-8-2017، يمر سعر الدولار خلال الفترة الحالية بحالة من الاستقرار النسبي، وكان هذا منذ تعاملات منتصف أبريل الماضي وحتى تعاملات اليوم مع وجود ارتفاعات طفيفة تطرأ على أسعار الدولار خلال التعاملات ما بين الحين والآخر، وقد جاء هذا الاستقرار بعد ما مر به الدولار من انخفاض خلال تعاملات شهر فبراير والتي تراجع خلاله إلى حاجز الـ 16 جنيه، الجدير بالذكر أن تلك الانخفاضات قد جاءت بسبب الركود الذي طرأ وقتها على عملية الاستيراد، وقد تزامن هذا مع العطلة السنوية للمصانع في الصين.
و قد تمكن البنك المركزي خلال الفترة الماضية والتي تلت قرار تعويم الجنيه المصري وتحرير سعر الصرف للدولار خلال التعاملات أمام الجنيه من القضاء على السوق الموازية أو القضاء على الجزء الأكبر منها، هذا من خلال تسجيل فارق بين سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء بما لا يتجاوز ال10 قروش، و يأتي الانخفاض الذي تشهده أسعار الدولار في السوق السوداء نتيجة الانخفاضات التي تقرها البنوك خلال الفترة الحالية، إلا أن الكثير من الخبراء الاقتصاديين قد توقعوا أن تشهد أسعار الدولار المزيد من الارتفاعات الطفيفة خلال التعاملات في السوق السوداء خلال الفترة القادمة.
سعر الدولار اليوم الاثنين 28-8-2017 بالبنوك والسوق السوداء
البنك المصري الخليجي
بنك سايب
سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.66 جنيه للشراء مقابل 17.73 جنيه للبيع.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|17.6700
|17.7700
|مصرف ابو ظبي
|17.6700
|17.7700
|البنك المصري الخليجي
|17.6500
|17.7500
|البنك الأهلي
|17.6700
|17.7700
|بنك القاهرة
|17.6500
|17.7500
|بنك الاسكندرية
|17.6600
|17.7600
|البنك العربي الافريقي
|17.6500
|17.7500
|البنك المركزي
|17.6653
|17.7615
|بنك مصر
|17.6600
|17.7600
|بنك بلوم مصر
|17.6500
|17.7500
|كريدي أجريكول
|17.6600
|17.7600
|بنك التعمير والإسكان
|17.6600
|17.7600
|بنك بيريوس
|17.6200
|17.7200
|المصرف المتحد
|17.6500
|17.7500
|البنك التجاري الدولي
|17.6600
|17.7600
|المصري لتنمية الورادات
|17.6600
|17.7600
|البنك الأهلي المتحد
|17.6800
|17.7800
|بنك المشرق
|17.6500
|17.7500
|بنك الاستثمار العربي
|17.6600
|17.7600
|بنك HSBC
|17.6600
|17.7600
|بنك سايب
|17.6800
|17.7800
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads