​ميرفت حسن رئيسًا لقطاع الهندسة الإذاعية بـ"الوطنية للإعلام"

كتبت- هاجر حسني:

أصدر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارًا بتكليف ميرفت علي حسن، رئيس الإدارة المركزية لانتشار الموجات والاستماع الفني بمهام رئيس قطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام.

وقال زين- خلال لقائه بميرفت حسن، الخميس، إن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرا كبيراً في عمل الهيئة، موضحا أن القطاع الهندسي هو من سيتحمل الجزء الأكبر من هذا التطوير.

وأعرب زين عن ثقته الكبيرة في خبرات العاملين بالقطاع، متمنيًا لرئيس القطاع والعاملين به التوفيق في مهامهم.