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دراسة: بخاخة الأنف للحامل يمكن أن تؤدى إلى عيوب خلقية للجنين

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دراسة: بخاخة الأنف للحامل يمكن أن تؤدى إلى عيوب خلقية للجنين دراسة: بخاخة الأنف للحامل يمكن أن تؤدى إلى عيوب خلقية للجنين

كتب : نورهان السبحى منذ 41 دقيقة

أفادت نتائج دراسة حديثة بأن الأمهات الحوامل اللاتى يستخدمن مزيلات الاحتقان مثل بخاخة الأنف فى أول ثلاثة شهور من الحمل، تزداد نسبة الإصابة بعيوب خلقية نادرة لأطفالهن.

قامت بالدراسة مجموعة من الباحثين بجامعة بوسطن وشملت عينة الدراسة شريحة كبيرة من حديثى الولادة ذوى عيوب خلقية وامتدت الدراسة من عام 1993 إلى عام 2010.

وقامت نتائج الدراسة على تحليل إجابات الأمهات حول أسباب العيوب الخلقية لأطفالهن وحول أنواع العلاجات المتناولة أثناء الحمل وقبل الحمل بشهرين.

وأكدت الدراسة أن بعض أنواع مزيلات الاحتقان تؤدى إلى الإصابة بعيوب خلقية لحديثى الولادة فى الجهاز الهضمى والأذن والقلب.

وخلص الباحثون إلى أن مزيلات الاحتقان تعد أكثر العلاجات المستخدمة ولكن يجب على الأمهات أن يدركن عواقب استخدامهن أثناء الحمل، لأن تلك المزيلات يمكن أن تؤثر على الأجنة.

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