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إزالة 430 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

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مصراوي Masrawy

إزالة 430 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

06:54 م الخميس 24 أغسطس 2017

إزالة 430 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

حملات ازالة - ارشيفية

كتب – فتحي سليمان:

واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية، بمختلف المحافظات تنفيذ قرارت الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وأسفرت جهود الحملات التي تم شنها خلال اسبوع عن تنفيذ إزالة 430 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارى مواصلة الحملات لتأمين تنفيذ إزالة التعديات المتنوعة.

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