إزالة 430 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
إزالة 430 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
06:54 م الخميس 24 أغسطس 2017
حملات ازالة - ارشيفية
كتب – فتحي سليمان:
واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية، بمختلف المحافظات تنفيذ قرارت الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
وأسفرت جهود الحملات التي تم شنها خلال اسبوع عن تنفيذ إزالة 430 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف.
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارى مواصلة الحملات لتأمين تنفيذ إزالة التعديات المتنوعة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط 1860 قضية مخدرات خلال أسبوع
-
تأييد الحبس سنة لـ36 متهمًا بالبلطجة في الشرابية
-
قتلت طفلتها بسبب "النظر من الشباك".. والمحكمة تجدد حبسها 45 يومًا
-
النيابة تأمر بضبط وإحضار 4 هاربين من شبكة الأعضاء البشرية بأبو النمرس
إعلان
إعلان