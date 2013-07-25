أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

اضطراب الهلع بين الطبيب النفسى وطبيب القلب!

Google+ Print
اضطراب الهلع بين الطبيب النفسى وطبيب القلب! اضطراب الهلع بين الطبيب النفسى وطبيب القلب!
القياسات الفسيولوجية ومعمل النوم بمركز الطب النفسى فى جامعة عين شمس

كتب : أ. د طارق أسعد منذ 36 دقيقة

بقلم أ. د طارق أسعد، أستاذ الأمراض النفسية والعصبية ومدير وحدة

يعتبر اضطراب الهلع من الاضطرابات النفسية الشائعة حيث يصيب من 2-4% من مجموع الناس، ويكثر فى النساء عن الرجال، وتتلخص أعراضه فى حدوث نوبات متكررة من القلق الحاد وشعور بالخوف الشديد من موت وشيك أو فقدان للعقل والتحكم يصاحبها أعراض جسمانية مختلفة مثل الخفقان (سرعة ضربات القلب)، صعوبة التنفس، ارتعاش الأطراف، العرق، الاختناق، ألم وعدم راحة بالصدر، تنميل بالأطراف، عدم الاتزان، إحساس بالاستغراب، وغيرها من الأعراض التى تجعل المريض ومن حوله يعتقدون أن المشكلة ربما تكون بالقلب، ولذلك يسارعون إلى أقرب مستشفى أو قسم طوارئ، وتكون دهشتهم كبيرة عندما يخبرهم الطبيب بعد إجراء الفحوص المختلفة أنه لا يوجد أى مرض عضوى وينصحهم بالذهاب إلى «طبيب نفسى»! وكثيرا ما يتشكك المريض أو أهله فيذهبون إلى طبيب قلب آخر وربما ثالث ورابع قبل أن يقتنعوا بضرورة الذهاب إلى العيادة النفسية حيث يتعجب المريض متسائلا «أنا أعانى من ألم بالصدر وصعوبة بالتنفس، ما دخل هذا بالنفسية؟ هل أنا مجنون أو أتوهم؟».

مع تكرار نوبات الهلع يسيطر على المريض خوف دائم من أن تحدث له هذه الأعراض ولا يستطيع أحد أن ينقذه فيتولد لديه خوف من الأماكن المزدحمة أو ركوب السيارة والمواصلات وفى الحالات الشديدة قد لا يستطيع المريض أن يخرج من البيت إلا بصحبة شخص يطمئن إليه، وتعرف هذه الحالة بـ«رهاب الساحة» Agoraphobia.

ترجع أسباب هذا الاضطراب إلى عوامل عديدة منها الاستعداد الوراثى ووجود خلل بالموصلات العصبية، خاصة فيما يتعلق بمادة السيروتونين، وأسباب أخرى لها علاقة بالمؤثرات النفسية أثناء الطفولة وطريقة التفكير السلبى وغيرها، وتجدر الإشارة إلى أن نوبات شبيهة بالهلع من الممكن أن تعقب تناول القنب (الحشيش) والكوكايين والكافيين وعقاقير منبهة أخرى، وأيضا قد تصاحب أمراضا عضوية مثل زيادة نشاط الغدة الدرقية وبعض أورام الغدة الكظرية والربو وغيرها.

تشمل طرق العلاج الدوائى عن طريق مضادات الاكتئاب، خاصة تلك التى تزيد من مادة السيروتونين وهذه لا تبدأ فعلها سريعا بل قد يتأخر ذلك إلى أسبوعين وربما أكثر، وقد يحتاج المريض إلى بعض المهدئات فى الفترة الأولى أو وقت الإحساس ببداية النوبة، ويعتمد العلاج النفسى بصورة كبيرة على العلاج المعرفى السلوكى وفيه يتعلم المريض طرقا للاسترخاء والسيطرة على أعراض القلق، بالإضافة إلى تغيير المعتقدات الخاطئة الخاصة بتفسير الأعراض الجسمانية، فمثلا ليس معنى وجود ضربات سريعة بالقلب أننى أعانى بالضرورة من مرض فى القلب ولكن قد يكون ذلك ناتجا عن توتر الجهاز العصبى اللاإرادى ولا دخل له بوجود أى مشكلة فى عضلة القلب على الإطلاق!

ونظرا لما يخلفه اضطراب الهلع من عواقب نفسية واجتماعية بالغة الضرر ليس فقط بالنسبة للشخص المصاب ولكن قد يمتد أثره إلى كل من حوله، لذا ينصح بالتشخيص والعلاج المبكرين، حيث تزداد فرص التحسن كثيرا كلما بدأ العلاج مبكرا، وهنا تكمن أهمية توعية أطباء القلب والطوارئ بكيفية التشخيص السليم والأهم من ذلك كيفية تفسير الأعراض للمريض بطريقة سهلة ومبسطة لإقناعه وأهله بأهمية الذهاب إلى الطبيب النفسى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة