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وادي دجلة يواجه باناثينايكوس استعدادًا للدوري

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وادي دجلة يواجه باناثينايكوس استعدادًا للدوري وادي دجلة يواجه باناثينايكوس استعدادًا للدوري

التحرير

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يواجه نادي وادي دجلة، نظيره  باناثينايكوس اليوناني وديًا على هامش معسكر الفريق الدجلاوي في اليونان، الذي يبدأ السبت المقبل.

وعلمت «التحرير» أن اللقاء الودي سيجمع بين الفريقين يوم 4 من سبتمبر المُقبل، على هامش معسكر وادي دجلة الذي سيمتد لمدة 11 يوماً.

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وسيغادر وادي دجلة إلى اليونان لخوض معسكر إعداد قوي، ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره "إيرجوتليس" أحد أندية دوري الدرجة الثانية في اليونان والذي تملكه شركة وادي دجلة.

ويستعد وادي دجلة لافتتاح مسابقة الدوري المصري بمواجهة قوية ضد فريق المصري البورسعيدي.

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التحرير

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