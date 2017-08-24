مؤتمر أمن الطيران يوصى بمكافأة من يقدم معلومات عن التهديدات الأمنية
مؤتمر أمن الطيران يوصى بمكافأة من يقدم معلومات عن التهديدات الأمنية
03:47 م الخميس 24 أغسطس 2017
وزارة الطيران المدني
شرم الشيخ- أ ش أ:
أوصى المشاركون بالمؤتمر الوزاري الإقليمي لأمن الطيران المدني بإفريقيا والشرق الأوسط، بضرورة وضع برنامج لمكافأة من يقومون بتقديم معلومات عن الحوادث الأمنية أو التهديدات التى من شأنها إعاقة صناعة الطيران.
وشدد المشاركون بالمؤتمر خلال الجلسة التى عقدت بمدينة شرم الشيخ على تنمية القدرات البشرية وإرساء الثقافة الأمنية لكافة العاملين بالقطاع وإعادة التأهيل لبرامج التوعية بالأمن.
وناقش المشاركون بالمؤتمر الذى استضافته مصر وترأسه وزير الطيران المدنى شريف فتحى ضرورة التوعية بالمخاطر ونشر المعلومات من خلال العمل والحلقات الدراسية.
ووافق المشاركون على تنفيذ أنشطة توعوية للترويج لاستخدام التكونولوجيا الملائمة ووضع آلية مفصلة للتهديدات من كافة المناحى ومدى تأثيرها على الأمن والسلامة خاصة في مناطق الصراعات.
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