أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

​مؤتمر أمن الطيران يوصى بمكافأة من يقدم معلومات عن التهديدات الأمنية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​مؤتمر أمن الطيران يوصى بمكافأة من يقدم معلومات عن التهديدات الأمنية

03:47 م الخميس 24 أغسطس 2017

​مؤتمر أمن الطيران يوصى بمكافأة من يقدم معلومات عن التهديدات الأمنية

وزارة الطيران المدني

شرم الشيخ- أ ش أ:

أوصى المشاركون بالمؤتمر الوزاري الإقليمي لأمن الطيران المدني بإفريقيا والشرق الأوسط، بضرورة وضع برنامج لمكافأة من يقومون بتقديم معلومات عن الحوادث الأمنية أو التهديدات التى من شأنها إعاقة صناعة الطيران.

وشدد المشاركون بالمؤتمر خلال الجلسة التى عقدت بمدينة شرم الشيخ على تنمية القدرات البشرية وإرساء الثقافة الأمنية لكافة العاملين بالقطاع وإعادة التأهيل لبرامج التوعية بالأمن.

وناقش المشاركون بالمؤتمر الذى استضافته وترأسه وزير الطيران المدنى شريف فتحى ضرورة التوعية بالمخاطر ونشر المعلومات من خلال العمل والحلقات الدراسية.

ووافق المشاركون على تنفيذ أنشطة توعوية للترويج لاستخدام التكونولوجيا الملائمة ووضع آلية مفصلة للتهديدات من كافة المناحى ومدى تأثيرها على الأمن والسلامة خاصة في مناطق الصراعات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ​شريف فتحي: مصر ضمن أول 20 دولة في مجال أمن الطيران المدني

    أخبار

  • غدا .. انطلاق مؤتمر أمن الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط في شرم الشيخ

    أخبار

  • إسماعيل يلتقي وزير الطيران المدني لمتابعة نقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة

    أخبار

  • ​رئيس "الإيكاو" يصل مصر لحضور المؤتمر الدولي لأمن الطيران

    أخبار

إعلان

8b7d63aa6b.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

مساء dmc - | مؤسسة مصر الخير تطلق حملة الشتاء لمساعدة مليون مستحق |

مساء dmc - | مؤسسة مصر الخير تطلق حملة الشتاء لمساعدة مليون مستحق |

بالصور.. "تحيا مصر" بأجساد طلاب مدرسة "سعد زغلول" الابتدائية في كفر الشيخ

بالصور.. "تحيا مصر" بأجساد طلاب مدرسة "سعد زغلول" الابتدائية في كفر الشيخ

بالصور​-​ السيسي يلتقي العبادي ويؤكد دعم مصر لوحدة العراق

بالصور​-​ السيسي يلتقي العبادي ويؤكد دعم مصر لوحدة العراق