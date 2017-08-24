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رجائي عطية: اللجنة الأوليمبية تعرقل عمومية الأهلي بشتى الطرق

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رجائي عطية: اللجنة الأوليمبية تعرقل عمومية الأهلي بشتى الطرق رجائي عطية: اللجنة الأوليمبية تعرقل عمومية الأهلي بشتى الطرق

التحرير

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شن المستشار رجائي عطية، عضو لجنة إعداد لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، هجومًا قويًا على اللجنة الأوليمبية، عبر صفحته الشخصية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال رجائي عطية: «اللجنة الأوليمبية تحاول بشتى السبل تعطيل انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي، بغرض إبطالها وذريعة اللجنة الأولمبية هى الباطلة».

وتابع: «لا يوجد بالقانون ما يمنع انعقاد الجمعية على يومين تلافيًا للزحام الذى يعطل انعقادها في يوم واحد بمقر الجزيرة المخنوق أصلًا».

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وأضاف: «انتخابات رئيس الجمهورية تجري في أكثر من يوم وانتخابات البرلمان تجري على شهور، اللجنة الأوليمبية تدفع الأمور إلى أزمة بلا حجة وبلا داعي».

واختتم: «يجب تبصيرها بالضرر الهائل الذي سينجم من تعنتها ومخالفتها للمنطق وللقانون».

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التحرير

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