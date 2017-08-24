رجائي عطية: اللجنة الأوليمبية تعرقل عمومية الأهلي بشتى الطرق

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

شن المستشار رجائي عطية، عضو لجنة إعداد لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، هجومًا قويًا على اللجنة الأوليمبية، عبر صفحته الشخصية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال رجائي عطية: «اللجنة الأوليمبية تحاول بشتى السبل تعطيل انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي، بغرض إبطالها وذريعة اللجنة الأولمبية هى الباطلة».

وتابع: «لا يوجد بالقانون ما يمنع انعقاد الجمعية على يومين تلافيًا للزحام الذى يعطل انعقادها في يوم واحد بمقر الجزيرة المخنوق أصلًا».

شاهد أيضا

وأضاف: «انتخابات رئيس الجمهورية تجري في أكثر من يوم وانتخابات البرلمان تجري على شهور، اللجنة الأوليمبية تدفع الأمور إلى أزمة بلا حجة وبلا داعي».

واختتم: «يجب تبصيرها بالضرر الهائل الذي سينجم من تعنتها ومخالفتها للمنطق وللقانون».