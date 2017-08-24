اليوم.. مغادرة آخر أفواج الحج البري من ميناء نويبع

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يستعد ميناء نويبع اليوم لمغادرة آخر أفواج حجاج البر، وذلك على متن العبارة برنسيسة وعليها 320 حاجا و8 أتوبيسات حج، وبذلك يصل إجمالى عدد حجاج البر المغادرين ميناء نويبع إلى 13 ألفا و500 حاج، إضافة إلى 313 أتوبيس حج منذ بدء الموسم بنسبة زيادة 31% عن موسم سفر الحجاج للعام الماضى.

قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر في تصريحات له اليوم، إنه تم تسيير رحلات مكوكية على متن العبارتين برنسيسة وسينا لنقل الحجاج من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة الأردنى، من خلال التنسيق الكامل مع الجانب الأردنى لتيسير وسرعة إنهاء إجراءات الحجاج.

وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس الهيئة، على مديرى الموانى بضرورة التنسيق الجيد لتسهيل وتيسير إجراءات حجاج بيت الله الحرام وتقديم كل الخدمات وسرعة إنهاء الإجراءات وتنظيم دخول الحجاج من قرية الحجاج للميناء، طبقا للعبارات الموجودة على الأرصفة والطاقة الاستيعابية لكل عبارة، بعد انتهاء الفحص والتأكد من صلاحية العبارة للإبحار ووجود كل مستلزمات الأمن والإنقاذ على متن العبارة.

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كما تم التنسيق المستمر مع محافظة جنوب سيناء وإدارة المرور والتعاون بين أعضاء المجتمع المينائى لسرعة إنهاء الإجراءات وتذليل كل العوائق وتزويد صالات السفر بعدد من العاملين المدربين لخدمة الحجاج وعدد من الكراسى المتحركة لكبار السن وكل الإسعافات الطبية وتنظيم عمل حاملى الأمتعة.

وأضاف يوسف أن موسم الحج لهذا العام شهد حالة من الطوارئ والاستعدادات الكثيفة، ولم يشهد سفر الحجاج أى تكدس، وذلك من خلال تشكيل لجنة عليا من اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، واللواء بحرى عبد القادر جاب الله رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية، وحسين الصعوب مدير عام شركة الجسر العربى، والعميد جمال مهدى ممثل محافظة جنوب سيناء، لتذليل كل المصاعب فى حينه والوقوف على الإجراءات العملية والتشغيل وتذليل جميع الصعوبات الواردة.