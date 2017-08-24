"آثار الأقصر": الإعلان عن كشف أثري جديد بعد إجازة العيد

الأقصر - محمد محروس:

قال الدكتور مصطفى وزيري، مدير عام آثار الأقصر، إن هناك كشفًا أثريًا جديدًا في البر الغربي سيعلن عنه وزير الآثار الدكتور خالد العناني، ومحافظ الأقصر محمد بدر، الشهر المقبل، للمساهمة في الترويج السياحي للأقصر.

وأضاف وزيري، خلال الاجتماع لبحث الاستعدادات للموسم السياحي القادم، بحضور محافظ الأقصر والقيادات الأمنية والتنفيذية وممثلي القطاع السياحي اليوم الخميس.

وأوضح أنه سيتم البدء في أعمال تركيب أجزاء تمثال آخر للملك رمسيس الثاني، بالواجهة الرئيسية، لمعبد الأقصر، بعد الانتهاء من تركيب التمثال الأول في أبريل الماضي من بين 3 تماثيل للملك رمسيس الثاني، كانت محطمة في المعبد، بالإضافة إلى قرب استئناف العمل في مشروع كشف وإحياء طريق الكباش الفرعوني ما سيساهم في إحداث ترويج سياحي كبير للأقصر.