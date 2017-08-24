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تدريبات عسكرية يابانية بالقرب من جبل فوجي

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مصراوي Masrawy

تدريبات عسكرية يابانية بالقرب من جبل فوجي

12:02 م الخميس 24 أغسطس 2017

تدريبات عسكرية يابانية بالقرب من جبل فوجي

انزال من طائرات لجنود يابانيين في اطار تدريبات للق

طوكيو ( أ ف ب):

بدأت القوات المسلحة اليابانية الخميس تدريبات تجريها سنويا وتستمر ثلاثة أيام بالقرب من جبل فوجي لكنها تأتي في فترة من التوتر الشديد في المنطقة بسبب التهديدات الكورية الشمالية.

ونشر حوالى 2400 جندي ومروحيات ودبابات وأسلحة أخرى في موقع المناورات في محيط البركان الشهير الذي يبعد حوالى ثمانين كيلومترا غرب طوكيو، حسب القوات البرية للدفاع الذاتي.

وقال رئيس اركان القوات اليابانية الجنرال كوجي يامازاكي في بيان ان هذه التدريبات تشمل استعدادات في حال وقوع هجوم من قبل بلد ثالث على جزر يابانية نائية.

واضاف ان "هناك مشاكل عديدة وعوامل تثير المخاوف مثل محاولات الصين تغيير الوضع القائم في بحري الصين الجنوبي والشرقي او تطوير صواريخ بالستية وأسلحة نووية". واكد ان "التهديد لامن بلدنا (...) يزداد".

وفي تدريبات منفصلة، تجري القوات المسلحة الاميركية واليابانية مناورات مشتركة في جزيرة هوكايدو بشمال اليابان.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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