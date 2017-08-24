تدريبات عسكرية يابانية بالقرب من جبل فوجي

انزال من طائرات لجنود يابانيين في اطار تدريبات للق

طوكيو ( أ ف ب):

بدأت القوات المسلحة اليابانية الخميس تدريبات تجريها سنويا وتستمر ثلاثة أيام بالقرب من جبل فوجي لكنها تأتي في فترة من التوتر الشديد في المنطقة بسبب التهديدات الكورية الشمالية.

ونشر حوالى 2400 جندي ومروحيات ودبابات وأسلحة أخرى في موقع المناورات في محيط البركان الشهير الذي يبعد حوالى ثمانين كيلومترا غرب طوكيو، حسب القوات البرية للدفاع الذاتي.

وقال رئيس اركان القوات اليابانية الجنرال كوجي يامازاكي في بيان ان هذه التدريبات تشمل استعدادات في حال وقوع هجوم من قبل بلد ثالث على جزر يابانية نائية.

واضاف ان "هناك مشاكل عديدة وعوامل تثير المخاوف مثل محاولات الصين تغيير الوضع القائم في بحري الصين الجنوبي والشرقي او تطوير كوريا الشمالية صواريخ بالستية وأسلحة نووية". واكد ان "التهديد لامن بلدنا (...) يزداد".

وفي تدريبات منفصلة، تجري القوات المسلحة الاميركية واليابانية مناورات مشتركة في جزيرة هوكايدو بشمال اليابان.