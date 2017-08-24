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مسؤول أمريكي: أمريكا والناتو سوف يوسعان مهمة تدريب القوات الأفغانية

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مصراوي Masrawy

مسؤول أمريكي: أمريكا والناتو سوف يوسعان مهمة تدريب القوات الأفغانية

11:07 ص الخميس 24 أغسطس 2017

مسؤول أمريكي: أمريكا والناتو سوف يوسعان مهمة تدريب القوات الأفغانية

الجنرال الأمريكي جون نيكلسون

كابول (د ب أ)

قال الجنرال الأمريكي جون نيكلسون، قائد قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان، اليوم الخميس إن أمريكا والناتو سوف يوسعان مهمة تدريب القوات الأمنية الأفغانية، التي تعد جزءا من مهمة الدعم الحازم.

وأضاف نيكلسون خلال مؤتمر صحفي في المركز الإعلامي الحكومي الأفغاني في كابول "مزيد من المستشارين من أمريكا والناتو يعني تعزيز التدريب في المدارس العسكرية".

كما تحدث الجنرال عن تعزيز القوات الجوية الأفغانية، بالإضافة إلى القوات الخاصة الناجحة نسبيا، التي سوف يتضاعف عدد قواتها إلى 30 ألف جندي بحلول عام 2020.

ويأتي المؤتمر الصحفي لنيكلسون بعد يومين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد لاستراتيجية جديدة للحرب الأفغانية.

وتقاتل القوات الأفغانية من أجل تقييد التمرد الطالباني، حيث تقوم بنشر القوات الأفغانية المحدودة في أنحاء البلاد الممزقة بسبب الحرب.

وأشار نيكلسون إلى أنه سوف يتم " هزيمة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في إقليم نانجاهار بشرق البلاد" مضيفا " وسوف نلاحقهم إلى أي مكان يلجأون إليه".

وكانت السلطات الأفغانية والنخب قد رحبت بالاستراتيجية الأمريكية الجديدة.

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مصراوي Masrawy

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