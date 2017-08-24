بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد قوات تأمين الكنائس

المنيا - ريمون الراوي:

عقد اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، صباح اليوم الخميس، جولة تفتيشية مفاجئة على بعض نقاط التفتيش الأمنية، وبعض المنشآت الشرطية، بدائرة مركز شرطة بني مزار.

وشملت جولة مدير الأمن المرور على عدد من الكنائس، ولقاء الأنبا أثناسيوس، أسقف بني مزار.

وخلال الجولة، تابع مدير الأمن أعمال الحملة المكبرة بدائرة مركز بني مزار، التي انتهت بضبط 2328 مخالفة مرورية، و44 قضية تموينية، وتنفيذ 1200 حكم متنوع، وضبط 365 مخالفة مرافق.