بالصور.. لاعبة شطرنج "معصوبة العينين" تهزم منافستها في البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

نظم نادي دمنهور للألعاب الرياضية، مباراتين استعراضيتين في رياضة الشطرنج، لإظهار قوة التركيز والذاكرة التي يمكن تنميتها من خلال التدريب المتواصل.

تنافس في المباراة الأولى اللاعب الدولي إياد محمد حميدة بطل الجمهورية تحت سن 12 سنة، ضد 6 لاعبين آخرين في وقت واحد، على رقع مختلفة فاز في ثلاثة منها وتعادل في الثلاث الأخرى.

وفي المباراة الثانية تنافست اللاعبة الدولية زينب الطراوي، وهي مغمضة العينين معتمدة على تخيل اللوحة والنقلات طوال الدور، وفازت على اللاعبة الدولية فاطمة جمال الدين، بإشراف المدرب الدولي هاني حراز مدرب نادي دمنهور.

جاء ذلك علي هامش ختام مسابقات مهرجان الموهوبين الأول من أبناء النادي، والذي شهد عقد مسابقات في مجالات الرسم، والغناء، والعزف، والشعر، والقصة، ومن المقرر تكريم الموهوبين والمتميزين، يوم الأحد المقبل، خلال الحفل الختامي.