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اليوم.. انتهاء قبول طلبات العمل بالإمارات براتب 19 ألف جنيه

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مصراوي Masrawy

اليوم.. انتهاء قبول طلبات العمل بالإمارات براتب 19 ألف جنيه

09:33 ص الخميس 24 أغسطس 2017

اليوم.. انتهاء قبول طلبات العمل بالإمارات براتب 19 ألف جنيه

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتبت- نورا ممدوح :

تنتهي وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، من قبول طلبات العمل بشركة اتصالات، بمهنة كاتب خدمة عملاء، بدولة الإمارات العربية المتحدة براتب 4000 درهم شاملة بدل السكن والمواصلات وبدلات أخرى، أي ما يوازي 19 ألف جنيه مصري، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه يشترط في المتقدم للعمل بمهنة كاتب خدمة عملاء الحصول على مؤهل عالٍ، وخبرة عامين في مجال المبيعات في إحدى شركات الاتصالات من الإناث والذكور، مع إجادة اللغة الإنجليزية بدرجة جيد جدا، والسن لا تزيد على 32 سنة.

وأوضح الوزير أن التقدم بالطلبات إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، وذلك بالسيرة الذاتية، ومرفق بها جواز سفر سارٍ لمدة عام، وشهادة التخرج، والخبرة، والحالة العسكرية للذكور، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه للشروط المذكورة.

وأضاف أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج يبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.

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