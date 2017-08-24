سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس24/8/2017بالأسواق

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 24/8/2017.. احدث اسعار وتعاملات جرت خلال اليوم على كلا من طن الحديد و الأسمنت بالأسواق، حيث يعد منتج الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في مصر والعالم أجمع، ونظرًا لتقلبات الأسعار في الأسواق المصرية وتوقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير أسعار الحديد و أسعار الأسمنت بشكل دائم منذ عدة شهور، وتحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العمل الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.
سعر الحديد اليوم الخميس
|إسم الشركة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|11850 جنيه
|11850 جنيه
|حديد بشاي
|11800 جنيه
|11800 جنيه
|حديد العتال
|11750 جنيه
|11750 جنيه
|حديد عطيه
|11750 جنيه
|11750 جنيه
|حديد سرحان
|11650 جنيه
|11500 جنيه
|حديد المراكبي
|10600 جنيه
|11650 جنيه
|حديد المصريين
|1150 جنيه
|11550 جنيه
|حديد المعادي
|غير متاح
|1150 جنيه
|مصر الكومي
|11550 جنيه
|11550 جنيه
|حديد العشري
|11550 جنيه
|11550 جنيه
سعر الأسمنت اليوم الخميس
|الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|غير متاح
|أسمنت النصر
|النصر
|غير متاح
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|830 جنيه
|الفهد
|الفهد
|غير متاح
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|740 جنيه
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|760 جنيه
|أسمنت حورس
|حورس
|753 جنيه
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|735 جنيه
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|750
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|760 جنيه
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads