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سفير فلسطين يبحث مع المبعوث السويسري مستجدات عملية السلام

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مصراوي Masrawy

سفير فلسطين يبحث مع المبعوث السويسري مستجدات عملية السلام

12:05 ص الخميس 24 أغسطس 2017

سفير فلسطين يبحث مع المبعوث السويسري مستجدات عملية السلام

جمال الشوبكي

القاهرة- أ ش أ:

بحث سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية جمال الشوبكي، مع المبعوث السويسري الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رولاند ستينيجر، مساء اليوم الأربعاء، في مقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال بيان للسفارة الفلسطينية بالقاهرة اليوم، إن الطرفين تباحثا حول مستجدات عملية السلام والأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، والجهود المبذولة لإنهاء الصراع وفرص التوصل إلى اتفاق شامل ودائم على أساس حل الدولتين يؤدي لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما استعرض الطرفان الجهود المبذولة من أجل إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الفلسطينية، والظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني نتيجة منع حكومة الوفاق الوطني من مباشرة عملها في قطاع غزة.

وأطلع السفير الشوبكي المسئول السويسري على الأوضاع السياسية والميدانية في الأراضي الفلسطينية، والإجراءات العنصرية في مدينة القدس ومحاولات طمس معالمها الإسلامية والمسيحية، والاستمرار في التضييق على المقدسيين وانتهاك حرمات الأماكن المقدسة.

وأكد السفير الشوبكي أهمية التدخل الفاعل للمجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية، وضرورة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه التي أقرتها الشرائع والمواثيق الدولية دونما انتقاص أو تضييق.​

هذا المحتوى من

Asha

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