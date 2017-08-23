سفارة روسيا بالسودان: جثمان السفير بمستشفى الخرطوم وأسباب الوفاة غير معروفة
سفارة روسيا بالسودان: جثمان السفير بمستشفى الخرطوم وأسباب الوفاة غير معروفة
10:34 م الأربعاء 23 أغسطس 2017
أرشيفية
(مصراوي):
أكدت السفارة الروسية بالخرطوم، الأربعاء، وفاة السفير الروسي لدى السودان، ميرجياس شيرينسكي.
وقال السكرتير الثاني للسفارة، سيرجي كونياشين، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن جثمان السفير موجود في مشرحة المستشفى الأكاديمي في الخرطوم، وهناك خبراء متواجدون معه، مضيفًا: "لكن سبب الوفاة مازال غير معروف حتى الآن".
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أكدت وفاة كونياشين، وقالت، الأربعاء: "يؤسفنا أن نعلمكم بوفاة ميرغياس سوفيتش شيرينسكي، سفير روسيا في السودان في 23 أغسطس، داخل مقر إقامته في العاصمة السودانية الخرطوم".
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