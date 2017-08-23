رئيس البنك الزراعي: نستهدف زيادة عملائنا لـ7 مليون فلاح

كتب- أحمد مسعد:

قال المحاسب السيد القصير، رئيس البنك الزراعي، إن وزارة الزراعة تعمل على دعم البنك في كافة المشروعات التي توكل اليه.

وأضاف القصير لمصراوي، أن البنك الزراعي لم يخرج من كنف الاستثمار الزراعي، موضحًا: "لدينا 3 مليون فلاح ومربي، ونستهدف أن يصل العملاء إلى 7 مليون فلاح".

وأكد القصير، أن بروتوكول إنشاء أول قرية نموذجية للإنتاج الحيواني والزراعي كشف مدى تناغم العمل بين مؤسسات الدولة، مؤكدًا على افتتاح فروع جديدة للشركة الزراعية التابعة للبنك في المحافظات لتوفير الإعلاف للمربين في المحافظات الأكثر احتياجًا.

وشهد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك الزراعي المصري، ومحافظة الوادي الجديد ومؤسسة "مصر الخير" ممثلة في شركة أرض الخير، وصندوق تحيا مصر، لإنشاء أول قرية نموذجية للإنتاج الحيواني والزراعي بمحافظة الوادي الجديد.

ووقع البروتوكول كلاً من: اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والمحاسب سيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري ومحسن محجوب أمين صندوق مؤسسة مصر الخير ومحمد عشماوي الرئيس التنفيذي لصندوق تحيا مصر.