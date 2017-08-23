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محادثات أردوغان وماتيس بأنقرة تركز على سوريا والعراق

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مصراوي Masrawy

محادثات أردوغان وماتيس بأنقرة تركز على سوريا والعراق

08:24 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

محادثات أردوغان وماتيس بأنقرة تركز على سوريا والعراق

لقاء أردوغان وماتيس

إسطنبول - (د ب أ): 

بحث وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فى أنقرة، اليوم الأربعاء، قضايا الصراعات الجارية حاليا، وخاصة في سورية والعراق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول.

ووصل ماتيس في وقت سابق اليوم إلى أنقرة لبحث عدد من القضايا بما في ذلك الاستفتاء المقرر بشأن انفصال أكراد شمال العراق الشهر المقبل، ومخاوف تركيا إزاء وحدات حماية الشعب، المليشيا الكردية السورية.

ويشار إلى أن تركيا قلقة بشأن هذه الوحدات، التي توسع سريعا المنطقة التي تسيطر عليها في سورية، بعدما سيطرت على أراض من تنظيم "داعش".

وتعد وحدات الشعب الكردية الحليف الأساسي لأمريكا على الأرض في سورية، على الرغم من معارضة تركيا.

ومن بين القضايا الشائكة الحالية بين أمريكا وتركيا تسلم تركيا المحتمل لأنظمة دفاع صاروخي جوي روسية "اس -400 ".

ويذكر أن حزب العمال الكردستاني، الذي له تواجد في العراق، يقاتل الدولة التركية منذ أكثر من 30 عاما. وفي عام 2015، انهار وقف لإطلاق النار بين تركيا والحزب.

وأعرب أردوغان لماتيس عن قلق تركيا بشأن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لوحدات حماية الشعب بالسلاح، وفقا لما ذكرته الأناضول. وقال إن الاستفتاء على انفصال الاكراد في العراق سيكون "خطوة خاطئة".

وبحث اردوغان وماتيس التعاون في صناعة الدفاع باعتبارهما حليفين في الناتو.

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مصراوي Masrawy

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