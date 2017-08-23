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إلغاء لقاء سامح شكري بصهر ترامب بعد بيان «الخارجية»

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إلغاء لقاء سامح شكري بصهر ترامب بعد بيان «الخارجية» إلغاء لقاء سامح شكري بصهر ترامب بعد بيان «الخارجية»

التحرير

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قالت وكالة "أسوشيتد برس" إن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تجاهل كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، الذي وصل إلى القاهرة صباح اليوم الأربعاء، وذلك فيما يبدو اعتراضا على قرار الإدارة الأمريكية بوقف مساعداتها لمصر.

وكان من المقرر أن يلتقي شكري بالوفد الأمريكي، الذي يرأسه كوشنر صهر الرئيس دونالد ، ولكن في نسخة معدلة من جدول شكري ظهر أن اللقاء قد ألغي، بعد وقت قليل، من بيان أصدرته الخارجية، عبر عن الأسف لخفض المساعدات الأمريكية لمصر بملايين الدولارات.

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وكانت وكالة "رويترز" للأنباء قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية أوقفت مساعداتها العسكرية والاقتصادية لمصر بقيمة 100 مليون دولار، كما تم تأجيل مساعدات عسكرية بقيمة 200 مليون دولار، بسبب ضعف سجل حقوق الإنسان.

"أسوشيتد برس" ذكرت أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح بالوفد الأمريكي، الذي يضم جيسون جرينبلت، المبعوث الأمريكي لشؤون المفاوضات الدولية، ودينا بويل، نائب مستشار الأمن القومي.

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التحرير

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