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التعليم بالبحيرة تناقش خطة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

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مصراوي Masrawy

التعليم بالبحيرة تناقش خطة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

03:19 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

التعليم بالبحيرة تناقش خطة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

الاجتماع

البحيرة – أحمد نصرة:

عقد محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع الموجهين العموم بالمديرية لبحث سير الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

ووجه سعد، بسرعة سد العجز الموجود ببعض الإدارات، عن طريق حلول مبتكرة جديدة، وضرورة الانتهاء من وضع الجداول قبل بدء العام الدراسي، وعدم تغيير الجدول إلا في أضيق الحدود، ما يساعد على ضبط العملية الدراسية، كما أكد ضرورة الانتهاء من توزيع المناهج بوقت كاف.

وأوضح وكيل الوزارة، أهمية المتابعة ودورها في انتظام العملية التعليمية، وطالب بوضع خطة مستقبلية لكل موجه عام لمتابعة الجوانب الفنية في أداء المعلمين، والعمل على رفع أداء المعلم داخل الفصل من خلال نقل الخبرات إلى المعلمين.

واختتم الاجتماع بتوصية للمجهين العموم بعمل اجتماع دوري مع الموجهين الأوائل التابعين له لتقريب وجهات النظر ونقل تعليمات الاجتماع إليهم.

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