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حملة للرقابة الإدارية على مجازر المنيا

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مصراوي Masrawy

حملة للرقابة الإدارية على مجازر المنيا

03:08 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

حملة للرقابة الإدارية على مجازر المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

شنت هيئه الرقابة الإدارية حملات للمرور على بعض المجازر، على مستوى محافظة المنيا، لمراجعة مدى إلتزامها باللوائح والقوانين، والتأكد من مدى كفاءة الحالة الإنشائية لها، ومدى انتظام الأطباء والعاملين، والوقوف على مستوى النظافة العامة.

وشملت الحملة إجراءات التأكد من توقيع الكشف البيطري على الماشية قبل الذبح، ومدى صلاحية المذبوحات، وأسلوب تداولها لحين وصولها إلى منافذ البيع، ورصد أية مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار حرص الرقابة الإدارية على صحة المواطنين، والتأكد من مدى مطابقة المجازر للمواصفات.

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