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الأوقاف: من السنة أن يشهد الفرد ذبح الأضحية الخاصة به (فيديو)

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الأوقاف: من السنة أن يشهد الفرد ذبح الأضحية الخاصة به (فيديو) الأوقاف: من السنة أن يشهد الفرد ذبح الأضحية الخاصة به (فيديو)

التحرير

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قال الدكتور أيمن أبو عمر من علماء وزارة الأوقاف، إن تأخير الأضحية إلى آخر يوم ليس به أي مخالفة لسنة الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

وأضاف أبو عمر، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "عملية ذبح الأضحية تبدأ من بعد صلاة العيد وممتدة حتى آخر أيام التشريق مع مغرب ثالث أيام عيد الأضحى".

وأشار أبو عمر، إلى أنه من السنة أن يشهد الفرد ذبح الأضحية الخاصة به، ومن الأفضل أن يقوم هو بعملية الذبح إذا كان قادرًا، ولكن إذا لم يستطع فلا مشكلة أن يوكل أحدًا غيره.

وتابع: "صك الأضحية أمانة ونحرص على توزيع الصك في موعده وبعدل بين المحتاجين"، موضحا أن هناك بعض الفقهاء قديمًا كانوا يرون كراهة في الذبح ليلًا بسبب عدم توافر الإضاءة.

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يذكر أن وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أعلن أن قيمة الصك 1500 جنيه بزيادة 25٪ عن العام الماضى بعد زيادة الأسعار، وسيتم تجزئة البقرة الواحدة على 7 أجزاء.

 

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التحرير

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