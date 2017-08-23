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وزير السكك الحديدية الهندي: عرضت استقالتي بعد وقوع حادث القطارات

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مصراوي Masrawy

وزير السكك الحديدية الهندي: عرضت استقالتي بعد وقوع حادث القطارات

01:54 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

وزير السكك الحديدية الهندي: عرضت استقالتي بعد وقوع حادث القطارات

وزير السكك الحديدية سوريش برابهو

نيودلهي - (د ب أ):

قال وزير السكك الحديدية سوريش برابهو اليوم الأربعاء إنه عرض تقديم استقالته عقب وقوع حادثي القطارات خلال الأيام الماضية.

وكان 81 شخصا قد أصيبوا في وقت سابق من اليوم عقب خروج عربات قطار سريع عن القضبان بشمال الهند.

وجاء هذا الحادث بعد ثلاثة أيام من انقلاب قطار أخر مما أودى بحياة 20 راكبا. واتُهم العاملون بالسكة الحديد بالإهمال مما أدى لوقوع الحادث.

وكتب برابهو على حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "إنني أشعر بألم شديد جراء وقوع هذه الحوادث المؤسفة وإصابة الركاب وفقدان أرواح غالية. لقد تسبب ذلك في ألم كبير لي".

وأضاف "التقيت برئيس الوزراء ناريندرا مودي لكي أتحمل المسؤولية كاملة. رئيس الوزراء طالبني بالانتظار".

وأفادت تقارير إعلامية أن قبول الاستقالة في يد مودي الآن.

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مصراوي Masrawy

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