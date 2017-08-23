رؤساء المحاكم الإدارية العليا: لابد من تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية

كتب- محمود الشوربجي:

اختتمت اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر السابع لرؤساء المحاكم الإدارية العليا للدول العربية المنعقد بمركز البحوث القانونية والقضائية ببيروت والذي شهد رئاسة مصر لفعاليات المؤتمر برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة.

وانتهت توصيات المؤتمر إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية واستفادة كل دولة من تجارب الدول الأخرى في مجال سرعة إجراءات التقاضي.

وتأتي مشاركة مجلس الدولة بوفد قضائي رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمؤتمر، بوصفه رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري والمستشار محمد رسلان الأمين العام للاتحاد العربي للقضاء الإداري والمستشار إسلام محروس عضو الأمانة الفنية للمجلس الخاص.

وكان وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي، استقبل المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، لتهنئته برئاسة المجلس ولبحث سبل التعاون القضائي بين الدولتين خلال الفترة القادمة.

ويعتبر الاتحاد العربي لمحاكم القضاء الإداري هو كيان إقليمي يتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقره القاهرة، وتشارك فيه المحاكم الإدارية بـ14 دولة، وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي توقيع وثيقة نظامه الأساسي في 12 ديسمبر 2015، وبذات التاريخ افتتح مقره الجديد بالقصر التاريخي لمجلس الدولة، ويتولى رئاسته حاليًا رئيس مجلس الدولة المصري المستشار أحمد أبو العزم.