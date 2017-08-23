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تعاطى الحشيش يؤثر سلبًا على الهرمونات الذكورية

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مصراوي Masrawy

تعاطى الحشيش يؤثر سلبًا على الهرمونات الذكورية

01:46 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

تعاطى الحشيش يؤثر سلبًا على الهرمونات الذكورية

تعاطى الحشيش يؤثر سلبًا على الهرمونات الذكورية

(أ ش أ)

كشف الجراح الأمريكي "أنطوني يونج" فى جامعة ميشجان الأمريكية، أن تعاطى الحشيش له تأثير ثانوي معوق للرجال، ويسبب لهم اضطراب "التثدي"، وهو التطور الذي يسهم في زيادة نشاط الغدد الثديية مما يسبب لهم زيادة في حجم الثدي، ويجعل الرجال يلجأون إلى جراحة التجميل لإزالة هذا النمو.

وبلغوا حوالي 23 ألف رجل في 2012 ، مما جعل هذه العملية الجراحية التجميلية تحتل المركز الخامس بين عمليات جراحة التجميل بزيادة 30% في الفترة من 2011 – 2012.

وأشار الجراح الأمريكي إلى زيادة العمليات 33- 41% بين الرجال في المرحلة العمرية من 25 -44 عاما ، وارتفعت بين الشباب بنسبة 60% ، وكذلك بالنسبة للذين تعدوا الخمسين عامًا، حيث ارتفعت هذه الجراحة بنسبة 173% منذ أن بدأ أجراؤها لأول مرة في 1997.

ويرجع السبب في ذلك إلى الاضطرابات الهرمونية وانخفاض نسبة هرمون الذكورة "التستوستيرون"، حيث أن التوازن قد اختل بين التستوستيروين وهرمون "الإستروجين"، مما سبب نمو الثدي لدى الرجال.

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مصراوي Masrawy

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