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الفراعنة: علي جبر جاهز لموقعة أوغندا

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الفراعنة: علي جبر جاهز لموقعة أوغندا الفراعنة: علي جبر جاهز لموقعة أوغندا

التحرير

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قال محمد أبو العلا، طبيب الوطني، اليوم الأربعاء، إن علي جبر، مدافع نادي ، جاهز من الناحية الطبية للقاء أوغندا.

ويلتقي منتخب مع أوغندا، يوم 31 من شهر أغسطس الجاري، في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018، بينما يقام لقاء الإياب 5 سبتمبر المقبل.

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وأضاف أبو العلا، أن جبر يعاني من إجهاد، لذلك قرر منحه راحة سلبية من مران اليوم الأربعاء، موضحًا أن اللاعب سيشارك في مران المنتخب غدًا الخميس، بشكل طبيعي، وأن مشاركته في اللقاء من عدمه تعود إلى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأرجنتيني هيكتور .

وفيما يخص مصطفى فتحي، قال طبيب المنتخب: «اللاعب خضع لأشعة أمس من أجل الاطمئنان على حالته بعد الكدمة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع فريقه التعاون السعودي في مباراة بدوري جميل».

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التحرير

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