الفراعنة: علي جبر جاهز لموقعة أوغندا

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قال محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، إن علي جبر، مدافع نادي الزمالك، جاهز من الناحية الطبية للقاء أوغندا.

ويلتقي منتخب مصر مع أوغندا، يوم 31 من شهر أغسطس الجاري، في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، بينما يقام لقاء الإياب 5 سبتمبر المقبل.

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وأضاف أبو العلا، أن جبر يعاني من إجهاد، لذلك قرر منحه راحة سلبية من مران اليوم الأربعاء، موضحًا أن اللاعب سيشارك في مران المنتخب غدًا الخميس، بشكل طبيعي، وأن مشاركته في اللقاء من عدمه تعود إلى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وفيما يخص مصطفى فتحي، قال طبيب المنتخب: «اللاعب خضع لأشعة أمس من أجل الاطمئنان على حالته بعد الكدمة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع فريقه التعاون السعودي في مباراة بدوري جميل».