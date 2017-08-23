وزير الأوقاف لمصراوي: تخصيص 5271 ساحة لصلاة عيد الأضحى
وزير الأوقاف لمصراوي: تخصيص 5271 ساحة لصلاة عيد الأضحى
12:45 م الأربعاء 23 أغسطس 2017
كتب ــ محمود مصطفى:
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن المديريات أعدت 5271 ساحة لصلاة عيد الأَضحى المبارك بالمحافظات.
وعقد وزير الأوقاف، اجتماعا أمس الثلاثاء، مع مديري المديريات بمقر الوزارة، لبحص الاستعداد لعيد الأضحى المبارك.
وأضاف جمعة في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم، أن مديري المديريات سيتابعون تجهيز ساحات صلاة عيد الأضحى، والتأكد من عدم استخدامها لأي أغراض سياسية، مشددًا على أنه لن يتم السماح بإقامة الصلاة خارج الساحات المعتمدة من قبل الوزارة.
وأشار وزير الأوقاف، إلى أن سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر الوزارة وربطها بالمديريات لمتابعة ساحات العيد أولا بأول.
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