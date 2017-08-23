وصول 6 من مؤسسي "اتحاد الجرابيع" لمحكمة جنوب القاهرة

كتب – محمود السعيد:

وصل قبل قليل، 6 متهمين بتأسيس "اتحاد الجرابيع" إلى محكمة جنوب القاهرة، لنظر أمر تجديد حبسهم على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتحريض على التظاهر ضد الغلاء.

والمحبوسون هم: نانسي كمال، وسارة مهني، ومها مجدي، وإيناس إبراهيم، وأحمد نصر، ومحمد محفوظ.

نسبت النيابة للمتهمين اتهامات بالتحريض على التظاهر والانضمام لجماعة محظورة (اتحاد الجرابيع)، والترويج لأفكار إرهابية، ونشر أخبار كاذبة عن طريق الفيس بوك، وتلقي تمويلات لتنفيذ جرائم إرهابية، وحيازة محررات ومطبوعات لنشر أخبار كاذبة تهدف لتعطيل أحكام القانون والدستور، وإثارة الشعب ضد اتفاقية ترسيم الحدود، والمعروفة بـ"تيران وصنافير".

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين بتأسيس "اتحاد الجرابيع" خلال تجمعهم بحديقة الأزهر بمدينة نصر، الشهر الماضي، وتم إحالتهم للنيابة للتحقيق.