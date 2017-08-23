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محامية الدنماركي المتهم بقتل صحفية سويدية في غواصته: موكلي يؤكد أنه "حادث"

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مصراوي Masrawy

محامية الدنماركي المتهم بقتل صحفية سويدية في غواصته: موكلي يؤكد أنه "حادث"

12:04 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

الصحفية السويدية المفقودة كيم وول

كوبنهاجن- (د ب أ):

قالت المحامىة الموكلة للدفاع عن مالك الغواصة التي شوهدت بها الصحفية السويدية المفقودة كيم وول للمرة الأخيرة إن ما أعلنته الشرطة الدنماركية اليوم الأربعاء لا يغير شهادة موكلها بيتر مادسن الذي قال إنها توفيت بسبب حادث على متن الغواصة .

وأعلنت شرطة كوبنهاجن اليوم أن فحوص الحامض النووي (دي.إن.إيه) أظهرت أن الجذع الذي تم العثور عليه مفصول الرأس والأطراف أمس الأول الاثنين يعود للصحفية المفقودة .

ونقلت صحيفة "بي.تي" الدانماركية الشعبية ذات القطع الصغير عن المحامية بتينا هالد إنجمارك القول "نتائج تطابق الحامض النووي لا تغير ما قاله موكلي حول وقوع حادث".

وقال ينز مولر ينسن، المسؤول بشرطة كوبنهاجن والذي يقود التحقيق، للصحفيين خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أيضا إنه تم العثور على آثار لدماء وول في غواصة مملوكة للمخترع الدنماركي مادسن .

وتم حبس مادسن على ذمة القضية في الثاني عشر من الشهر الجاري للاشتباه بأنه ارتكب جريمة قتل غير عمد.

وأضاف الادعاء منذ أسبوع كلمة "خطيرة" لتوصيف تهمة القتل غير العمد.

وشوهدت وول (30 عاما) آخر مرة مساء 10 أغسطس على متن الغواصة التي يمتلكها مادسن، أثناء مغادرتها لميناء كوبنهاجن.

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مصراوي Masrawy

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