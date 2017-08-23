بالصور.. مزارعو القصب يطالبون برفع سعر توريد المحصول في الأقصر

الأقصر - محمد محروس :

عقد محافظ الأقصر محمد بدر، اجتماعًا موسعًا، مع عدد من أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية ومنتجي القصب في المحافظة، للتعرف على مطالبهم وبحث المشكلات التي تواجه المزارعين في المحافظة، بحضور وكيل وزارة الزراعة في المحافظة المهندس خالد منوفي.

وعرض ممثلي المزارعين خلال الاجتماع، عددًا من المطالب، كان أهمها رفع سعر توريد محصول قصب السكر بسبب ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج، والحصول على مقابل عادل نظير نقل المحصول إلى مصنع سكر قوص، وتوفير أماكن ومنافذ لعرض وبيع منتجاتهم الزراعية بصورة مباشرة دون وسطاء، وتسهيل إجراءات الحصول على قروض لصالح الشباب لتشجيعهم على الاستثمار الزراعي والحيواني.

وأضاف محافظ الأقصر، تقديم كافة سبل الدعم والمساندة والتشجيع لجميع المزارعين، مطالبًا بضرورة التوسع في تنويع المنتجات الزراعية والخروج من عباءة الاقتصار على المحاصيل السكرية، للنهوض باقتصاد المحافظة، وضرورة التنسيق بين الجمعيات لإقامة مشاريع كبرى للثروة الحيوانية داخل المحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم المضي في إنهاء إجراءات إنشاء جمعية للثروة الحيوانية وجمعية أخرى للخضر والفاكهة داخل المحافظة.