عودة حركة القطارات بعد توقف ساعتين ونصف في أبو النمرس
عودة حركة القطارات بعد توقف ساعتين ونصف في أبو النمرس
11:17 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017
قطار
كتب- محمد شعبان:
توقف قطار لمدة ساعتين ونصف بمزلقان سكة حديد أبو النمرس، اليوم الأربعاء، بسبب عطل في جرار القطار أدى إلى توقفه.
كان قسم شرطة أبو النمرس تلقى بلاغاً من شرطة النجدة، بتعطل أحد القطارات بمزلقان سكة حديد أبو النمرس، وبالانتقال والفحص تبين حدوث عطل بجرار القطار رقم (2009 vip )، القادم من أسوان اتجاه القاهرة، وتم استبدال الجرار ، وعادت الحركة إلى طبيعتها.
وأمر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، بتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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