تخفيض تنسيق الثانوية العامة إلى 215 درجة بالقليوبية
تخفيض تنسيق الثانوية العامة إلى 215 درجة بالقليوبية
11:07 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017
القليوبية - أسامه علاء الدين:
قرر اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، تخفيض مجموع التنسيق للالتحاق بالثانوية العامة إلى 215 درجة.
وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، إن القرار جاء نزولًا عن رغبة أولياء الأمور والطلاب، في أن يكون التنسيق متناسبًا مع التنسيق الثانوي للمحافظات الأخرى، حرصًا على إعمال مبدأ المساواة.
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