البحرية الأمريكية تعزل قائد الأسطول السابع

طوكيو (د ب ا)

عزلت البحرية الأمريكية الأدميرال جوزيف أوكيون، قائد الأسطول السابع، على خلفية فقدان الثقة في قدرته على القيادة، في أعقاب سلسلة من حوادث الاصطدام الأخيرة في البحر.

وكان الأسطول السابع قد شهد أربعة حوادث تصادم منذ يناير أسفر آخر اثنين منهم عن مقتل 17 بحارا.

ووقع حادث تصادم هو الأحدث يوم الاثنين بين المدمرة الأمريكية (يو إس إس جون إس ماكين) وناقلة نفط بالقرب من سنغافورة، وفقد على إثره عشرة بحارة.