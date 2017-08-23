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البحرية الأمريكية تعزل قائد الأسطول السابع

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مصراوي Masrawy

البحرية الأمريكية تعزل قائد الأسطول السابع

10:40 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

البحرية الأمريكية تعزل قائد الأسطول السابع

طوكيو (د ب ا)
عزلت البحرية الأمريكية الأدميرال جوزيف أوكيون، قائد الأسطول السابع، على خلفية فقدان الثقة في قدرته على القيادة، في أعقاب سلسلة من الاصطدام الأخيرة في البحر.

وكان الأسطول السابع قد شهد أربعة حوادث تصادم منذ يناير أسفر آخر اثنين منهم عن مقتل 17 بحارا.

ووقع حادث تصادم هو الأحدث يوم الاثنين بين المدمرة الأمريكية (يو إس إس جون إس ماكين) وناقلة نفط بالقرب من سنغافورة، وفقد على إثره عشرة بحارة.

 

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