القبض على شخص انتحل صفة مأذون شرعي في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

ألقى قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنوفية، اليوم الأربعاء، القبض على شخص انتحل صفة مأذون شرعي، ومارس أعمال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الزواج والطلاق، وتلاعب في المحررات الخاصه بعقد القران والطلاق، واصطنع عقودًا مزورة على غرار الصادرة من القلم الشرعي بمحكمة الأسرة.

تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية إخطارًا بالواقعة، وضبطت قوات الأمن المتهم، وبحوزته دفترًا مدونًا عليه 15 قسيمة زواج صادر من القلم الشرعي من محكمة الأسرة. وتبين أن جميع الوثائق داخله تحمل نفس الرقم، والذي يشتبه أن تكون مقلدة.

كما ضبطت القوات 19 شهادة ميلاد بأسماء مختلفة لراغبي الزواج منسوب صدورها لقطاع مصلحة الأحوال المدنية، و6 شهادات محو أمية بأسماء مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مقلدة، و6 بطاقات رقم قومي لراغبي الزواج بأسماء مختلفة، وشهادة إعفاء مؤقت من التجنيد ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، بالإضافة لمجموعة من وثائق الزواج خالية البيانات تحمل جميعها رقم 14.

بمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بالنصب على راغبي الزواج والطلاق بعد انتحاله صفة مأذون شرعي، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

بالكشف عن المذكور بقسم المعلومات الجنائية، تبين سابقة اتهامه في 5 قضايا خيانة أمانة، وسرقة وتبديد وتزوير في قسيمة زواج، فتم التحفظ على المضبوطات.

حُرر عن الواقعة المحضر رقم 5383 إداري مركز بركة السبع لسنة 2017.