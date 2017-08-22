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بالصور- بقيادة مدير أمن المنيا.. ضبط 4 آلاف قضية في 24 ساعة
-
الأربعاء 23 أغسطس 2017 12:00 مساءً
إحباط تهريب 300 قرص مخدر لمساجين في القليوبية
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الأربعاء 23 أغسطس 2017 12:00 مساءً
وزير الرياضة: الحكومة لا ترغب في السيطرة على الأندية
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الأربعاء 23 أغسطس 2017 12:00 مساءً
ضبط 585 مخالفة في حملة أمنية بمنطقتي الدقي وأبو النمرس
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الأربعاء 23 أغسطس 2017 12:00 مساءً
على طريقة المصارعة الحرة.. أب يُنهي حياة نجله بالصف
-
الأربعاء 23 أغسطس 2017 12:00 مساءً
إخماد حريق داخل مزرعة دواجن بالصف دون وقوع إصابات
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الأربعاء 23 أغسطس 2017 12:00 مساءً
8 الصبح - حوار مع أ/نيفين فاتح حول دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الشباب
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الأربعاء 23 أغسطس 2017 11:51 صباحاً
وزير الإسكان: تنفيذ عدد من المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين بالمدن الجديدة
-
الأربعاء 23 أغسطس 2017 11:42 صباحاً
وزير الإسكان يُصدر قرارًا بإزالة التعديات المحيطة بمطار برج العرب
-
الأربعاء 23 أغسطس 2017 11:42 صباحاً
صهر "ترامب" يصل القاهرة على رأس وفد رفيع
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الأربعاء 23 أغسطس 2017 11:42 صباحاً
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مساء dmc - الصحافة الإسبانية تهاجم قطر بسبب صفقة نيمار: محاولات لضرب إقتصاد إسبانيا
DMC
DMC
الثلاثاء 22 أغسطس 2017 11:05 مساءً
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