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التعليم: 111 ألف طالب بالثانوية تظلموا من نتائجهم بامتحانات الدور الأول

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مصراوي Masrawy

التعليم: 111 ألف طالب بالثانوية تظلموا من نتائجهم بامتحانات الدور الأول

05:58 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

التعليم: 111 ألف طالب بالثانوية تظلموا من نتائجهم بامتحانات الدور الأول

وزارة التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن إجمالي عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا بتظلمات من نتائجهم في امتحانات الدور الأول للعام بالثانوية العامة، 110.976 طالب وطالبة، من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان والمقدر بـ592.474 طالب وطالبة، بنسبة 18.7%.وأضاف حجازي، خلال بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلاب الذين تم تعديل درجاتهم بالزيادة في ضوء التظلمات المقدمة منهم بلغ 9002 طالب وطالبة، بنسبة 8.1% من إجمالي عدد الطلاب المتظلمين، و 1.5% من إجمالي أعداد الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الأول.وبلغ إجمالي عدد كراسات الامتحان المتظلم من نتائجها في الدور الأول 281.839 كراسة امتحان، من إجمالي عدد كراسات الامتحان في جميع المواد التي أدى الطلاب الامتحان فيها والتي تبلغ 5.618.231 كراسة امتحان بنسبة 5 %.وبلغ عدد كراسات الامتحان التي استحقت الزيادة في مختلف المواد الدراسية 18.206 كراسة بنسبة 8.1% من إجمالي عدد كراسات الامتحان المتظلم من نتائجها وبنسبة 0.3% من إجمالي كراسات جميع المواد الدراسية بامتحانات الدور الأول.وأفاد حجازي أن الوزارة كانت حريصة هذا العام على رفع نماذج الأسئلة والإجابة بكل مادة من مواد امتحان الدور الأول على موقع الوزارة، حرصًا على تسهيل عملية إتاحتها للطلاب للاطلاع عليها قبل بدء مواعيد التظلم.وتوقع حجازي أن تنتهي لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية من أعمالها في مطلع الأسبوع القادم.

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