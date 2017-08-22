أخبار عاجلة

8 الصبح - حوار مع أ/نيفين فاتح حول دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الشباب -
وزير الإسكان: تنفيذ عدد من المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين بالمدن الجديدة -
وزير الإسكان يُصدر قرارًا بإزالة التعديات المحيطة بمطار برج العرب -
صهر "ترامب" يصل القاهرة على رأس وفد رفيع -
متى تستلزم الحمى الذهاب بالطفل إلى الطبيب؟ -
تحذير للرجال.. مادة في الصابون تؤدي إلى العقم -
تصادم 3 سيارات يتسبب في توقف الحركة المرورية بـ "دائري البساتين" -
انتشال جثة شاب غرق في مياه النيل بمنطقة الصف -
توجيه الاتهام لرئيس برازيلي سابق في فضيحة بتروبراس -
إزالة تعديات على فدان من أملاك الدولة في الوادي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. DMC
  4. DMC

السفيرة عزيزة - هبه عبد العزيز " انا شخصية رومانسية جدا "

  • DMC
  • 41
Google+ Print
    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - حوار مع أ/نيفين فاتح حول دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الشباب

8 الصبح - حوار مع أ/نيفين فاتح حول دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الشباب

8 الصبح - أ/نيفين جامع تكشف تفاصيل "شارع مصر" للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب

8 الصبح - أ/نيفين جامع تكشف تفاصيل "شارع مصر" للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب

8 الصبح - تقرير يكشف دعم الدول فى الخارج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

8 الصبح - تقرير يكشف دعم الدول فى الخارج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

8 الصبح - لو فى شاب عايز يعمل مشروع ومعندوش فكرة للمشروع ولا تمويل ..أ/نيفين جامع ترد؟؟

8 الصبح - لو فى شاب عايز يعمل مشروع ومعندوش فكرة للمشروع ولا تمويل ..أ/نيفين جامع ترد؟؟