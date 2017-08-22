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كوبر يُعدل موعد مران المنتخب

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كوبر يُعدل موعد مران المنتخب كوبر يُعدل موعد مران المنتخب

التحرير

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قرر الجهاز الفني لمنتخب ، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، تعديل موعد مران الفراعنة، غدًا الأربعاء، ليقام صباحًا بدلًا من التدريب مساءً.

وقال لهيطة مدير منتخب مصر، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن الجهاز الفني لم يوضح أسباب تغير موعد المران لكنها رغبته وبناءً عليه تقرر إقامة التدريب غدًا صباحًا.

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وتابع: أحمد حسن كوكا لاعب سبورتنج براجا البرتغالي جاهز للمشاركة في المباريات، ومسألة مشاركته في مباراتي أوغندا من عدمه في يد الجهاز الفني.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي أوغندا يومي 31 أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل في تصفيات كأس العالم.

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التحرير

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