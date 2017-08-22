أسعار ومواصفات الشقق والفيلات للوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

شيماء مصطفى

أسعار ومواصفات الوحدات السكنية المتواجدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى قام بالتصريح عنها أحد المسؤولين في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

وصرح المصدر المسؤول على أن سيكون سعر المتر في العاصمة الإدارية الجديدة أزيد في السعر مقارنة بالمناطق العمرانية المتواجدة فى هذا الإطار مثل مدينة التجمع ومدينة الرحاب ، حيث سيكون هناك فارق في سعر المتر يصل إلى 15% من سعر متر الأرض بالمناطق المجاورة ، بحيث يتراوح سعر المتر ما بين ثمانية آلاف أو تسعة آلاف جنيه.

حيث أن أسعار الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة تصل نحو مليونين وثمانين ألف جنيه للوحدة بينما تصل مساحة الوحدة إلى 120 متر مربع، كما أشار المصدر المسؤول في وزارة الإسكان بأن الوزارة ستقوم بوضع أنظمة سداد متنوعة ومختلفة لتناسب الكثير من الحالات للمواطن محدودي الدخل، وهناك عروض لمن سيقوم بدفع ثمن الشقة أو الفيلا فورى ليس على نظام السداد بالتقسيط.

بينما تم تحديد ثمن الفيلا في العاصمة الإدارية الجديدة لتسجل حوالى ثلاثة مليون جنيه، بينما تبلغ مساحة الفيلا 200 متر مربع حيث سيبلغ سعر المتر للفيلا مايقرب من خمسة عشر ألف جنيه.

وتتميز الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية بعدة مواصفات سوف نتعرف عليها

العقارات المتواجدة في مدينة العاصمة الادارية الجديدة تتكون من ست أو سبع طوابق متتالية لا تزيد عن هذا الحد.

جميع العقارات في المدينة يتواجد بها دور بدرووم بالإضافة إلى وجود دور أرضي يحتوي على حديقة.

جميع العقارات المتواجد بالمدينة الإدارية الجديدة تتواجد بها مصاعد كهربائية.

كما أن النماذج العقارية في المدينة الإدارية الجديدة تتضمن العديد من الوجهات المتميزة ليس في الألوان فقط بل في التصميم المعماري

حيث أن وزارة الإسكان في مصر تعتبر من الوزارات الناشطة، التي تقوم بالعديد من المشروعات السكنية، وشقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، حيث أن تقوم بتوفير وحدات سكنية بمساحات كبيرة وتشطيبات كاملة بمميزات وخدمات للمدينة بالإضافة إلى طرق السداد المختلفة التي تلائم عدد كبير من الشباب، حيث يتواجد الكثير من التطورات خلال الاعلانات العقارية وأخرهم الإعلان التاسع.

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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