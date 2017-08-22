نقيب الصحفيين يطالب بضرورة تفاعل الحكومة مع مشكلات الصحافة

كتبت- هاجر حسني:

طالب نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة بضرورة تفاعل الحكومة بالشكل الكافي مع المشكلات التي تواجه الصحافة واعتبارها جزءًا من الدولة المصرية، من خلال المساهمة في توفير جزء كبير من مستلزمات الطباعة، مضيفا أن الصحف في مصر هي السلعة الوحيدة التي تباع بأقل من سعرها.

وقال سلامة - عقب لقائه اليوم الاثنين مع رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال - "إن بيع الصحف بأقل من سعرها كان يعوضه في السابق تدفق الإعلانات، إلا أن الأزمة الاقتصادية التي أضرت بالجميع أثرت بشكل ملحوظ على سوق الإعلانات".

وذكر بيان لنقابة الصحفيين، مساء اليوم، أن عبد المحسن سلامة بحث خلال استقباله اليوم بمكتب الدكتور علي عبد العال بمجلس النواب، مشكلات الصحافة المصرية والتعاون بين البرلمان والنقابة؛ من أجل تذليل العقبات التي تواجه الصحافة القومية والخاصة والحزبية خلال الفترة الحالية، وذلك بحضور رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب النائب أسامة هيكل، وعدد من أعضاء المجلس.

وأكد نقيب الصحفيين أنه سيتقدم خلال الفترة المقبلة بمشروعي قانوني الدمغة على الإعلانات وتعديل قانون النقابة القديم، مضيفا أنه تم إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون طابع الدمغة الصحفية، والمتعلق بفرض رسوم دمغة على الإعلانات التي تُنشَر في الصحف والمواقع الإلكترونية الخاضعة لنقابة الصحفيين، وهو الأمر الذي ستتحقق معه موارد جديدة للنقابة، وأيضا تعديل قانون النقابة القديم.

وقال عبد المحسن سلامة إن نقابة الصحفيين بصدد عرض القانونين على مجلس النواب فور الانتهاء من مناقشتهما داخل اجتماعات مجلس نقابة الصحفيين.. مؤكدا أنه لمس تعاونا وترحيبا كاملا من الدكتور علي عبد العال والنواب الذين تواجدوا باللقاء.