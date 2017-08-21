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بالصور- كتالوج أيكيا الجديد يلقي الضوء على 7 غرف.."المعيشة" أهمهم

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مصراوي Masrawy

بالصور- كتالوج أيكيا الجديد يلقي الضوء على 7 غرف.."المعيشة" أهمهم

12:23 م الإثنين 21 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم

بالصور- أشكال وأسعار النجف بمنطقة درب البرابرة

الألبوم التالى

بالصور- أشكال وأسعار النجف بمنطقة درب البرابرة

كتبت- ميرا ماهر:

أطلقت شركة أيكيا السويدية للأثاث النسخة السنوية من كتالوجها لعام 2017 – 2018، وذلك ضمن فاعليات مؤتمر صحفي حضره العديد من ممثلي وسائل الإعلام، تحت شعار  "مساحة أكبر لحياتك".

ركز الإصدار الجديد على 7 غرف رئيسية، كانت أهمها غرفة المعيشة باعتبارها المكان الأهم في المنزل، فهي أفضل مكان للتواصل، كما أنها المكان المثالي للاسترخاء، والتي تنوعت ألوانها ما بين الألوان الترابية الدافئة بنقوشها، والألوان النارية الصيفية بدرجاتها.

تنوعت الغرف المعروضة لعام 2018 ما بين غرف النوم والطعام والمطابخ التي غلب عليها الألوان القاتمة لهذا العام ، كما ضم الكتالوج أيضاً أفكاراً متنوعة للحدائق المنزلية باختلاف مساحاتها.

يضم كتالوج أيكيا أيضاً أكثر من 1000 منتج جديد، كما يقدم بعض الحلول المنزلية المبدعة، والتي تنوعت ما بين وحدات كمالية للمنزل indoor” مثل الطاولات الجانبية والبراويز والمرايات، وOutdoor" مثل "أصيص" الزرع والكراسي الخوص وغيرها من الكماليات.

يعرض الكتالوج مجموعة كبيرة ومتنوعة من الوسائد والشموع، بالاضافة إلى وحدات الإضاءة والمنسوجات والسجاد، والتي تساعد على تغيير الشكل العام لينسجم مع الأجواء التي تريدها.

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  • أيكيا تصدر كتالوجها لتصميمات 2018 تحت شعار "مساحة أكبر للحياة"

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مصراوي Masrawy

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