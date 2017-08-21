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«الإصلاح يمضي بخطى ثابتة».. تفاصيل اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية
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الاثنين 21 أغسطس 2017 07:21 مساءً
بدء تنفيذ مشروع مصنع «الرمال السوداء» بكفر الشيخ
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الاثنين 21 أغسطس 2017 07:21 مساءً
شرطة المرور: 90% من البلاغات التي نتلقاها «هزار».. ونتتبع أرقامها
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الاثنين 21 أغسطس 2017 07:21 مساءً
أسمنت أسوان تستخدم «السخرة» مقابل منع عمالها من العودة
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الاثنين 21 أغسطس 2017 07:21 مساءً
«البدري» يضع برنامج الأهلي استعدادا للموسم الجديد
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الاثنين 21 أغسطس 2017 07:11 مساءً
اتحاد الكرة يوافق على قيد 4 أجانب.. وتفوّيض أبو ريدة لعودة الجماهير
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الاثنين 21 أغسطس 2017 07:11 مساءً
لعلهم يفقهون - مع الشيخ خالد الجندي - حلقة الإثنين 21-8-2017 ( الأدلة القرآنية )
-
الاثنين 21 أغسطس 2017 07:09 مساءً
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2017 مع ماغي فرح
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الاثنين 21 أغسطس 2017 06:50 مساءً
السفيرة عزيزة - مع ( نهى عبد العزيز- شيرين عفت ) حلقة الاثنين 21- 8 - 2017
-
الاثنين 21 أغسطس 2017 06:49 مساءً
تشكيل لجنة من مسئولي الأندية لمناقشة لائحة اتحاد الكرة
-
الاثنين 21 أغسطس 2017 06:15 مساءً
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DMC
8 الصبح - د/هاني الناظر يحذر من مخاطر "الحنة السوداء" ولكن "الحنة الحمراء "....؟؟
DMC
DMC
الاثنين 21 أغسطس 2017 10:39 صباحاً
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