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في مباراة مثيرة.. ألونسو يقود تشيلسي لتحقيق فوزًا قاتلًا على توتنهام

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في مباراة مثيرة.. ألونسو يقود تشيلسي لتحقيق فوزًا قاتلًا على توتنهام في مباراة مثيرة.. ألونسو يقود تشيلسي لتحقيق فوزًا قاتلًا على توتنهام

التحرير

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فاز فريق تشيلسي علي نظيره توتنهام بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

سجل الهدف الأول لفريق تشيلسي اللاعب ماركوس ألونسو في الدقيقة 24، وتعادل توتنهام عن طريق ميشي باتشواي لاعب تشيلسي الذي أحرز هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 82، وتمكن ماركوس ألونسو من إدراك الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

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بهذه النتيجة يقتنص فريق تشيلسي أول ثلاث نقاط بعد هزيمته في الجولة الأولى من فريق بيرنلي بثلاثية مقابل هدفين بينما يتجمد رصيد فريق توتنهام عند ثلاث نقاط.

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التحرير

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